Videobeweis: Rehbock „Peterl“ verteidigte sich nur

Rückblick in die Glemmbachklamm in Thiersee/Landl. Vor rund einer Woche wurde eine 23-jährige Deutsche dort von „Peterl“, einem einjährigen, von Menschenhand aufgezogenen Rehbock, leicht verletzt. Es folgte ein Einsatz von Bergrettung und Bergwacht. Die Deutsche bzw. ihre beiden Begleiterinnen (eine 20- und eine 52-jährige Österreicherin) hatten einen Notruf abgesetzt. Die vermeintliche Attacke durch „Peterl“ ließ die Wellen hochgehen. Die Aufregung - besonders in den sozialen Medien - war riesengroß.