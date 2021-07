Rehbock „Peterl“ ging zum Angriff über

Den Angriff durch Rehbock „Peterl“ auf einem Wanderweg in Thiersee in Tirol mussten am Donnerstagnachmittag drei Urlauberinnen abwehren. Eine Deutsche (23) erlitt leichte Verletzungen. Beim „Verdächtigen“ handelt es sich um ein von Menschen aufgezogenes, als zutraulich bekanntes Tier. Experten meinen, es wollte nur spielen.