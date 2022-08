Ryanair-Chef: „Zeit der 10-Euro-Flüge ist vorbei“

Brexit bleibt großes Problem

Ein großes Problem in Großbritannien sei auch weiterhin der Brexit, sagte O‘Leary. Der Austritt aus der EU habe sich als „Desaster“ für die Arbeitnehmerfreizügigkeit herausgestellt. Es sei Zeit, darüber nachzudenken, die „Dummheit des Brexit“ teilweise rückgängig zu machen und Großbritannien durch ein neues Freihandelsabkommen wieder näher an die EU zu führen, so der Ryanair-Boss.