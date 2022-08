Linzer zünden bei neuem weichen Roboter den Turbo

Der in einem speziellen 3D-Drucker hergestellte Aufbau hat zur Folge, dass sich das System u-förmig wölbt. Durch elektrische Impulse und ein externes Magnetfeld lässt sich das bewegliche Metallgitter ansteuern. So kann sehr schnell zwischen wenig und viel Wölbung hin- und hergeschaltet werden. Die Wissenschaftler vergleichen das Prinzip in ihrer Arbeit mit der Bewegung, die der Körper eines Geparden beim Laufen vollzieht.