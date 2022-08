Sturm Graz gegen Dynamo Kiew ab 20.30 Uhr LIVE!

„Kiew ist sehr Pressing-resistent. Sie waren in der 2. Halbzeit gegen uns sehr clever. Wir müssen da in unserem Pressing schärfer sein, ein paar mehr Prozent rüberbringen, um auch in die Zonen zu kommen, wo wir Kiew wehtun können. Und ganz wesentlich ist auch, dass wir effizient sind“, gab Ilzer den Weg vor. Er will sein Team so wie beim Liga-Erfolg über Titelfavorit Red Bull Salzburg von Beginn an mit viel Druck und Intensität sehen. „Es gibt aber auch einen Gegner. Es hängt davon ab, ob wir die Kraft haben, die Dominanz zu übernehmen, wie es gegen Salzburg gelungen ist. Unser grundsätzlicher Gedanke ist immer die Offensive“, betonte er.