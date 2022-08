Frauenfußball-Chefin macht Hass-Brief öffentlich

Die Schweizer Frauenfussball-Chefin Tatjana Hänni hat am Donnerstag einen an sie gerichteten Hass-Brief gegen Frauen im Fußball via Social Media öffentlich gemacht. Er ist voller sexistischer, homophober und frauenfeindlicher Beleidigungen - und das so kurz nach dieser so erfolgreichen Frauen-EM.