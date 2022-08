Immunitätsrate liegt derzeit bei rund 70 Prozent

Schätzungen zukünftig sehr schwierig

Schwierigkeiten haben die Forscher aber auch in diesem Bereich der Auseinandersetzung mit der Pandemie mit den zuletzt gemeldeten Daten. So gingen vor allem rund um das Quarantäne-Aus die Test- und auch die so dokumentierten Infektionszahlen stark nach unten. Das lässt auch die Immunitätsschätzung wieder leicht absinken. Ob all das auch der Realität entspricht, sei sehr fragwürdig. Daraus folgt, dass es in der aktuellen Datenlage immer schwerer werde, das mittlerweile „seit Jahren bewährte Reporting-System“ aufrechtzuerhalten, so der Wissenschaftler. Es brauche nun möglichst schnell ein funktionierendes Abwassermonitoring oder ein belastbares Sentinel-System mit niedergelassenen Ärzten, wie es das für Influenza-Fälle gibt, sofern man auch in Zukunft die epidemiologische Lage im Blick haben möchte.