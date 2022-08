Beim Koffer gilt: Es muss ein bisschen Farbe sein

Das Familienunternehmen aus Wels, das auch eine Filiale in der PlusCity in Pasching betreibt, musste in den vergangenen zwei Jahren starke Rückgänge wegstecken: „Uns ging’s ähnlich wie den Reisebüros, wir hatten 80 Prozent Einbußen.“ Im Frühjahr zog die Nachfrage aber wieder an, seither ist sie hoch: „Die Menschen kaufen etwas Gescheites, der Koffer ist ein Lifestyle-Produkt geworden.“