Trainer ten Hag nimmt Cristiano Ronaldo in Schutz

Nach seiner Kritik an Cristiano Ronaldos Stadionflucht hat Trainer Erik ten Hag von Premier-League-Club Manchester United den Superstar öffentlich in Schutz genommen. „Jetzt muss ich etwas herausstellen“, sagte der Niederländer während der Pressekonferenz am Freitag: „Da gab es viele Spieler, die gegangen sind. Aber der Fokus ist auf Cristiano, das ist nicht richtig.“