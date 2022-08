Gemeinderatswahl: Nur SPÖ tritt überall an

Die Grünen werden in 21 Gemeinden antreten – vor allem in den Bezirken Eisenstadt, Mattersburg und Oberpullendorf. Um den Bürgermeistersessel werden sie in neun Gemeinden rittern, darunter Neusiedl, Eisenstadt, Mörbisch und Oberschützen. Allerdings mussten manche Orte, in denen sie bisher vertreten waren, aufgegeben werden. Darunter Parndorf, Podersdorf, Oberwart oder Pinkafeld. Hintergrund ist, dass es Probleme gab, Kandidaten zu finden. In Siegendorf und Großpetersdorf wird man dafür erstmals antreten. Die Themen sind Klimaschutz und Transparenz.