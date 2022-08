40 Asylantragsteller aus dem Burgenland übernommen

Bei den Grenzkontrollen im Burgenland sind in diesem Jahr bisher 24.085 Flüchtlinge aufgegriffen worden. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das laut Landespolizeidirektion Burgenland mit Stichtag 20. Juli fünfmal so viele Aufgriffe. Mit Stand Montag sind im Burgenland 27.800 Aufgriffe verzeichnet worden, 2021 waren es in Summe 19.938.