GoStudent baut sein Geschäftsmodell aus

Doch Mastermind Felix Ohswald (27) denkt schon an den nächsten Schritt: „Wir werden noch heuer damit starten, Nachhilfe in Gruppen auch offline anzubieten.“ Zum einen können so die Kosten für die Schüler gesenkt werden: Online kostet eine Stunde um die 23 Euro, im Gruppenunterricht vor Ort werden es unter zehn Euro sein. Zum anderen fördere das die Kommunikation. Ohswald: „Wir werden Hybrid-Modelle anbieten, sodass man sich z. B. einmal im Monat live treffen kann.“ Gestartet wird in Großstädten.