Rapids Emanuel Aiwu: Medizincheck statt Europacup

Damit muss Grün-Weiß ohne Aiwu am morgigen Donnerstag in der dritten Runde der Conference-League-Qualifikation gegen Aserbaidschans Vertreter Netfci Baku bestehen. Am vergangenen Bundesliga-Spieltag fehlte er bereits gegen Austria Klagenfurt. Schon da ersetzte ihn Michael Sollbauer an der Seite von Kapitän Maximilian Hofmann.