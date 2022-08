Im Libanon stehen Menschen stundenlang für Brot an

16 weitere Schiffe stehen bereit

Am Montag machte sich nun das Schiff „Razoni“ mit Mais auf den Weg aus der Ukraine. Es soll ungefähr um 15 Uhr Ortszeit (14 Uhr MESZ) in Istanbul sein, wo es inspiziert wird. Anschließend geht es in den Libanon weiter, wo das Schiff ein weiteres Mal kontrolliert wird. „Heute unternimmt die Ukraine zusammen mit ihren Partnern einen wichtigen Schritt, um Hunger in der Welt zu verhindern“, sagte der ukrainische Infrastrukturminister Oleksandr Kubrakow am Montag. 16 weitere Schiffe würden nun darauf warten, ebenfalls ablegen zu können.