Rapids Guido Burgstaller: „Es ist nie ein Problem“

Was Trainer Ferdinand Feldhofer nach dem Danzig-Trip relativiert: „Dass wir bei zwei Auswärtsspielen in kürzester Zeit nicht die gleiche Elf aufbieten, ist logisch. Wir werden frische Kräfte bringen, auch im Kopf frisch.“ Fix ist das Liga-Debüt von Patrick Greil für Rapid. „Wir haben jetzt grünes Licht“, war Feldhofer froh, den Regisseur nach seiner Adduktoren-Blessur in Polen noch nicht bringen zu müssen. Heute ist sein Einsatz logisch, noch dazu gegen seinen Ex-Klub. Wo ihm letzte Saison unter Pacult der Durchbruch gelang.