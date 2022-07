„Kind von Rapid“ wechselt ligaintern nach Tirol

Für die Profimannschaft brachte es der Rechtsfuß in den Saisonen 2020/21 und 2021/22 auf sechs Kurzeinsätze, darunter gleich drei im Europacup (zwei mit 14 Einsatzminuten in der UEL-Qualifikation und einen mit zwölf Minuten in der UEFA Europa League Gruppenphase beim Arsenal FC in London). Für Rapid II kam der Außenverteidiger hingegen regelmäßiger zum Einsatz: In der Regionalliga und in der zweiten Liga zählt er 48 Partien, in denen er auch zwei Tore erzielen konnte.