Erstes freies Training in Ungarn ab 14 Uhr LIVE

Leclerc war zuletzt vor einer Woche in Frankreich nach einem Fehler von der Strecke abgeflogen. Das Rennen, das er bis dahin angeführt hatte, musste er mit null Punkten beenden. Den Sieg holte sich - zum siebenten Mal in diesem Jahr - sein Konkurrent Verstappen. Statt den Rückstand zu begrenzen, eilte der Niederländer Leclerc in der Weltmeisterschaft davon. Wenn Verstappen am Sonntag (15.00 Uhr) Leclerc ähnlich viel Punkte abnehmen kann wie in Le Castellet, könnte er sogar mit dem größten WM-Vorsprung bisher in der Geschichte in die mehrwöchige Sommerpause gehen.