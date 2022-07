Im Moment zählt für den See jeder Millimeter Regen

Marcus Wadsak: "Am Samstag Regen, nächste Woche wieder heiß“

Wetterexperte Marcus Wadsak gibt einen Einblick in das Wetter der kommenden Tage: „Schon Freitag Nacht kann es ein paar Schauer geben, am Samstag Vormittag wird es dann flächendeckend über dem ganzen Neusiedler See ausgiebig regnen“, verrät er. Das bringt zwar etwas Entspannung für die Fische, dann ist es aber auch schon wieder vorbei. In der kommenden Woche baut sich eine Hitzewelle auf, wo es wieder weit über 30 Grad haben wird. Und er hebt noch einmal hervor: „Im Sommer wird immer mehr Wasser aus dem See verdunsten, als von oben nachkommen kann. Entspannen könnte die Situation erst viel Regen im Herbst und Winter.“