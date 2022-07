Neusiedler See: Warnung vor Donauwasser-Zuleitung

Die Frage, wie man den Neusiedler See retten könnte, beschäftigt auch die Politik. Die Grünen warnen allerdings davor, Wasser aus der Moson-Donau direkt in den Steppensee zu leiten. Dies könne zu verheerenden Folgen und womöglich zu einer noch rascheren Austrocknung führen, meint Landtagsabgeordneter Wolfgang Spitzmüller. Dies hätten bereits frühere Studien belegt. Stattdessen solle in den umliegenden Gemeinden Regenwasser gesammelt und in den See geleitet werden. Eine Dotierung des Grundwassers wird befürwortet.