Villacher Kirchtag wird heuer videoüberwacht!

Sicherungshäfen wegen Unwetter

Weil Kärnten in der letzten Zeit immer wieder von schweren Unwettern heimgesucht wurde, werden am Kirchtag sogenannte „Sichere Häfen“ eingerichtet. „Etwa bei drohendem Sturm oder Hagel werden die sicheren Häfen aktiviert, um den Gästen eine sichere Unterkunft zu bieten“, heißt es weiter. In diesen Situationen gelte es Ruhe zu bewahren, die Aktivierung der Häfen werde über Lautsprecher bekannt gegeben.