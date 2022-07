Fall Leonie: Warum keine Mordanklage?

Die drei Angeklagten sollen schon, als das Mädchen beschlossen hatte, in die Wohnung mitzukommen, geplant haben, sie unter Drogen zu setzen und zu vergewaltigen ­- heißt es in der Anklage. Schließlich erstickte Leonie an der Überdosis. Die Männer sollen sie noch angezogen und auf einen Grünstreifen gegen einen Baum gelehnt haben.