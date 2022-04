Das Endprotokoll zu der Tat an Leonie

Was in der Nacht auf den 26. Juni 2021 tatsächlich in einer Wohnung in der Erzherzog-Karl-Straße in Wien-Donaustadt geschehen ist, wird wahrscheinlich niemals restlos geklärt werden. Zu unterschiedlich die Angaben der drei jungen Afghanen, die unter dem dringenden Verdacht stehen, dort das entsetzliche Verbrechen an der 13-jährigen Leonie begangen zu haben - und die Verantwortung dafür den jeweils anderen zuschieben.