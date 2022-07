Mick Schumacher: Kein Update - und Strafe droht

Strafe in Ungarn oder Belgien?

Zudem ärgerlich: Schumacher droht aufgrund eines Motorenwechsels eine Strafe. Bei Magnussen waren ja bereits in Frankreich mehrere Motor-Komponenten über das erlaubte Limit hinaus getauscht worden, der Däne musste deshalb von ganz hinten starten. „Ja, auch bei Mick wird der Wechsel fällig. Eigentlich möchten wir die Strafe in Ungarn vermeiden, eben weil es so knifflig ist, auf diesem Kurs Plätze gutzumachen. Wenn wir nicht dazu gezwungen werden, wäre uns Spa lieber“, schildert Steiner.