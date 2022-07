Michorl trauert: „Mein Engel, mach´s gut da oben!“

Profi-Fußball ist gnadenlos. Wer nicht funktioniert und abliefert, wird oft ohne großes Tamtam aufs Abstellgleis geschoben. Auch wir Medien vergessen leider häufig, dass hinter jedem Spieler ein Mensch mit Gefühlen und Ängsten steckt. LASK-Urgestein Peter Michorl wurde am Samstag nach seinem dritten Platzverweis binnen acht Monaten hart kritisiert, er falle immer wieder in alte Muster. Auf die Idee, er Profi könnte durch einen Schicksalsschlag mental angeknackst sein und hat deshalb beim Foul überreagiert, kam niemand. Auf Instagram hat Michorl Tage vorm Kärnten-Match berührende Zeilen über den Tod seiner Hündin veröffentlicht: „Du hast mein Leben immer schöner gemacht, selbst in der letzten schwierigen Zeit!“