Walkner startet Dienstag in „Red Bull Romaniacs“

Nach seiner Ankunft in Sibiu führte der Salzburger bereits einen Test- und Trainingstag durch. „Es war extrem lässig, erstmals hier in Rumänien in dem Gelände zu fahren, in dem die Rally stattfindet“, betonte Walkner und drückte seine Vorfreude auf das Rennen aus: „Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht. Es wird richtig heiß werden, und es wird sehr anstrengend. Aber ich bin bereit und freue mich drauf.“