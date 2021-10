„Deutsch wird der Schwerpunkt in der Integration“

Beim Aufräumen seines Büros am Donnerstag war er noch in einer „sentimentalen Trauerphase“, war er doch mit Begeisterung Landesgeschäftsführer der ÖVP. In einem Spontan-Interview am Handy gibt Wolfgang Hattmannsdorfer, seit Samstag der neue Landesrat für Soziales, Pflege, Integration (und Jugend), Einblicke in seine Gedanken und seine Pläne in den erstgenannten drei besonders kniffligen Bereichen. In der Integration betont er das Deutschlernen.