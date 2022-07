Nemecz nach starker 3. Runde in Southport 24.

Profi-Golfer Lukas Nemecz hat sich am Samstag beim World-Tour-Turnier in Southport/England stark verbessert! Der Steirer spielte mit 67 Schlägen seine bisher mit Abstand beste auf dem Hillside GC und machte 28 Plätze gut. Nemecz geht mit gesamt 211 Schlägen (5 unter Par) als 24. in den Schlusstag.