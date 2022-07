„Wie Vogel Strauß!“: Kritik am olympischen Komitee

54 Jahre nach dem legendären Protest mit erhobener Faust bei den Olympischen Spielen in Mexiko-Stadt hat John Carlos das IOC scharf kritisiert. „Das Internationale Olympische Komitee könnte eine feine Organisation sein. Aber sie wirken auf mich wie ein Vogel Strauß, der seinen Kopf in den Boden steckt und versucht, sich vor allem zu verstecken“, sagte der damalige 200-m-Dritte am Donnerstag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz am Rande der Leichtathletik-WM in Eugene.