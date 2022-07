Zwei junge Wanderer in den Karawanken verschollen

Die beiden jungen Vermissten starteten Mittwoch Früh zu zweit und kamen abends nicht am vereinbarten Treffpunkt in Slowenien an. Die Suche der Kameraden am Donnerstagvormittag war erfolglos und so wurde Alarm gegeben. Die Polizei St. Jakob, die alpine Einsatzgruppe der Polizei Kärnten, die Bergrettung Villach, die Lawinen- und Suchhundestaffel Bergrettung Kärnten , die Österreichische Rettungshundebrigade Landesgruppe Kärnten, die Rettungshundestaffel des Samariterbunds und die Freiwillige Feuerwehr St. Jakob im Rosental wurden alarmiert.