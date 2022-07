Über Maskenmuffel: „Fast pubertäre Anwandlungen“

Fleckerlteppich bei den Coronamaßnahmen, das Gwirkst rund um die Impfpflicht - und die Bundesregierung hat die Pandemie öfter für beendet erklärt als die Rolling Stones ihre Karriere. Dazu Wiener Verschärfungen, die nicht immer alle nachvollziehen können (U-Bahn in Wien: FFP2-Pflicht vs. Zug in St. Pölten: Maske egal). Dass die Maskenpflicht in den Wiener Öffis kein einschlagender Erfolg ist, wird angesichts dieser Pleitenserie niemanden überraschen. Immer mehr Fahrgäste verzichten mittlerweile auf FPP2-Schutz.