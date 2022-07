Ist es Ihnen schon zu heiß zum Arbeiten?

Die Hitzewelle rollt weiterhin über weite Teile Europas. Unlängst wurden bereits 40 Grad in London gemessen, weswegen sogar schon das Rollfeld des Flughafen zum schmelzen begann. In Wien soll es heute bis zu 38 Grad heiß werden. Die Hitze steigt vielen Österreichern bereits zu Kopf, gerade in der Arbeit werden diese Temperaturen sehr unangenehm. Ist es Ihnen mittlerweile schon zu heiß zum Arbeiten? Finden Sie, es sollte „hitzefrei“ ab einer gewissen Temperatur geben? Wir sind auf Ihre Meinung gespannt!