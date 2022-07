Weißhaidinger verpasst Medaille: „Das tut weh!“

„Solche Tage gibt es leider“

„Solche Tage gib es leider. Das kann man nicht ändern. Aber nach Regen folgt auch Sonnenschein“, lächelte Weißhaidinger einmal kurz beim ersten Interview auf. Woran der enttäuschende zehnte Platz lag, ist schwierig zu erklären. Er schilderte einen Fehler in seiner Technik: „Ich habe den linken Fuß zu spät aufgesetzt.“ So fehlte der richtige Dreh. Der Diskus kam weit in den linken Sektor. Seine weiten Flüge segeln hingegen immer in den rechten Sektorteil. Davon war in Eugene leider nichts zu sehen. An einer möglichen Nervosität sei es nicht gelegen: „Nach drei großen Medaillen ist man nicht mehr nervös!“