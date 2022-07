Nord Stream: Gas soll fließen - auf Sparflamme

Die Wiederaufnahme des Gasflusses durch die derzeit in Wartung befindliche russisch-deutsche Pipeline Nord Stream 1 liegt in der Schwebe. Angeblich wird nach der Wartung wieder Gas fließen, aber nicht in vollem Ausmaß, so zwei Insider. Österreichs EU-Kommissar Johannes Hahn zeigte sich skeptisch, dass es zum neuerlichen Betrieb kommt. Die EU-Kommission bereitet sich auf alle Szenarien vor, im Notfall könnten den Mitgliedsstaaten verbindliche Einsparziele vorgegeben werden.