Was macht eigentlich Ex-Rapid-Kicker Veli Kavlak?

Steffen Hofmann, „Fußballgott“ des SK Rapid, wurde am gestrigen Montag im Allianz Stadion anlässlich seiner 20-jährigen Vereinstreue gebührend geehrt. Eingeladen waren auch viele ehemalige sowie derzeitige Wegbegleiter. So auch Veli Kavlak - doch was macht er der Ex-Rapidler eigentlich derzeit?