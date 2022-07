Gemeindewohnung illegal als Loft vermietet

Doch die Vorlage des geplanten Gesetzes wurde bereits mehrfach verschoben. Das verursacht aber nicht nur bei der Stadt Wien Sorgenfalten, sondern auch in vielen anderen europäischen Städten, die mit dem gleichen Problem kämpfen. Grund genug, um gemeinsam mit Finanzstadtrat Peter Hanke (beide SPÖ) einen offenen Brief an die Verantwortlichen zu unterzeichnen. Man sehe sich hier in einer Art Vorreiterrolle.