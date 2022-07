Schladmings „Mr. Nightrace“ Grogl geht ohne Wehmut

Das nächste Nightrace kommt bestimmt! Am 24. Jänner 2023 jagen die weltbesten Slalom-Artisten wieder am legendären Hang auf der Planai durch den Stangenwald. Diesmal erstmals seit 1997 nicht unter der Leitung von OK-Chef Hans Grogl, der in Großwilfersdorf mit Weggefährten und Prominenz offiziell seinen Nachfolger auf den Weg schickte. Mit „gutem Geschmack“ wurde auch die Werbetrommel für den Nachtslalom gerührt.