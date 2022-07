Ruhe vor dem Sturm auf die Corona-Betten

Die 1133 belegten Betten auf der Normalstation lösen derzeit keinerlei Alarmsignale aus. Wenngleich der Blick in die Zukunft in einigen Bundesländern nichts Gutes verheißen lässt: „Wir im Wiener Gesundheitsverbund beobachten den Anstieg der Corona-Neuinfektionen der letzten Wochen mit Sorge. Dieser Anstieg zeigt sich auch durch steigende Belagszahlen in unseren Kliniken – insbesondere im Bereich der Normalstationen“, so Gabi Egartner.