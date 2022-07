Austria Klagenfurt holt den nächsten Deutschen

„Nach vier Jahren in Holland freue ich mich sehr auf die neue Herausforderung. Die Bundesliga in Österreich hat eine hohe Qualität und ich kann es kaum erwarten, mich auf diesem Level zu beweisen. Die Austria hat sich zuletzt großartig entwickelt, alle im Verein sind ehrgeizig und hungrig auf Erfolg. Das wurde in den Gesprächen deutlich und ich habe Lust darauf, den Weg mit dem Klub weiterzugehen“, wird Jonas Arweiler auf der Vereinswebsite zitiert.