Gefräßig und achtlos: Wiens dämlichste Diebe

Zu schnell gemampft

Fall zwei: Fast jeder isst gerne Marmorkuchen. Die meisten machen das gesittet zu Hause am Tisch. Nicht so ein hungriger und ungeduldiger 17-Jähriger. Dieser packte im Supermarkt sein Messer aus und machte sich gleich beim Regal genüsslich an das süße Stück heran. Noch bevor er die Mehlspeise vollständig weggemampft hatte, nahmen ihn die Uniformierten in Empfang.