Ronaldo präsentiert neues Manchester-United-Trikot

„Stehe aufrecht. Stehe stolz. Falle auf. Und das ist nur der Kragen“, so der Klub unter einem Instagram-Bild, das Ronaldo in gewohnter Model-Manier zeigt. Dass ausgerechnet der Portugiese die neuen Trikots präsentiert, sorgt für reichlich Gesprächsstoff in der Gerüchteküche. Bleibt der Superstar den Engländern doch treu?