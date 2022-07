Austria Lustenau verstärkt sich mit Ex-Admiraner

Surdanovic spielte vor seinem Sprung in die Bundesliga für die SV Ried und Blau Weiß Linz in der zweithöchsten Leistungsklasse. „Er hat die letzten Jahre sowohl in der 2. Liga als auch der Bundesliga konstant gute Leistungen gezeigt und war schon länger in unserem Blickfeld. Durch seine Spielweise zwischen den offensiven Linien, seiner Ballsicherheit und seinem Zug zum Tor wird er unserem Offensivspiel weitere Flexibilität und fußballerische Qualität verleihen“, meinte Lustenaus Sportkoordinator Alexander Schneider.