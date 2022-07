Britische Kartellbehörde nimmt Amazon ins Visier

Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde CMA nimmt Amazon wegen möglicher Benachteiligung von Verkäufern auf seinen Marktplätzen ins Visier. Der US-Techkonzern könnte dem Wettbewerb schaden, in dem er seinen eigenen Verkäufern auf der Handelsplattform einen Vorteil gegenüber Dritten verschaffe, so die Kartellbehörde am Dienstag. Eine entsprechende Untersuchung sei eingeleitet worden.