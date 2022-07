Neo-Biathlon-Coach Bitnes: „Kein ich, nur ein wir“

„Alle an einem Tisch“

Höhentrainingslager sind keine vorgesehen, diese werden erst wieder vor Olympia 2026 in Antholz ein größeres Thema. Das und andere Fragen diskutiere man offen aus. „Alle sitzen an einem Tisch. Wir sind uns natürlich nicht immer einig, es gibt Diskussionen, aber wir respektieren verschiedene Meinungen“. Die Stimmung sei jedenfalls richtig gut, bekräftigte Bitnes, der in Sachen Trainingssteuerung auch mit Ex-Weltmeister Dominik Landertinger zusammenarbeitet.