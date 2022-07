Austrian GP: Wer früher anreist, ist schneller da

Die Formel-1-Welt blickt nach Spielberg - der Red Bull Ring wird am Wochenende beim „Formula 1 Rolex Großer Preis von Österreich“ aus allen Nähten platzen. Die Fans feiern beim Motorsport-Festival am Spielberg dabei die Rückkehr vieler beliebter Highlights im F1-Rahmenprogramm wie die „Legends Parade“ oder das Treffen mit den Stars am „Styrian Green Carpet“ - Entertainment rund um die Uhr ist mit zwei Fan-Zonen, Live-Acts, und spektakulären Ausstellungen garantiert.