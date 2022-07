Wurz-Sohn bald in Formel 1? „Geld großer Faktor!“

Prema-Teammitglied Wurz verbuchte am vergangenen Wochenende in Vallelunga immerhin zwei dritte Plätze und ist in der Gesamtwertung Fünfter. Einmal war er Zweiter, dazu kommen eine Reihe vierter Plätze. „Er ist bei der Spitze immer dabei“, sagte Wurz senior. Die meisten seiner aktuellen Konkurrenten hat sein Sprössling zu Beginn des Jahres bereits besiegt, und zwar im Rahmen der Meisterschaft der Vereinigten Arabischen Emirate. „Er kann nur zwölf Superlizenz-Punkte im heurigen Jahr bekommen, die hat er dadurch. Theoretisch bräuchten wir also nicht mehr weiterfahren, aber natürlich fahren wir weiter, damit wir lernen und jedes Rennen neu angreifen.“