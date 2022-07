Geld oder Talent? Österreicher-Flaute in Formel 1

Vor 15 Jahren in Montreal ist mit Alexander Wurz das bisher letzte Mal ein Österreicher auf ein Formel-1-Podest gefahren. In einem Rennen der Motorsport-Königsklasse nahm zuletzt im November 2010 in Abu Dhabi in Person von Christian Klien ein Österreicher teil. Mangelnde finanzielle Unterstützung und wenig Konstanz in den Leistungen dürften Faktoren gewesen sein, warum seit damals nur wenige zumindest anklopften. Doch wann schafft der nächste rot-weiß-rote Raser den Sprung?