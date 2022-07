Thiem: „Ich bin jetzt wieder ein Tennisspieler“

Schwarzes Sakko, schwarze Hose, rosa T-Shirt: So präsentierte sich Dominic Thiem vorm heutigen Erst-Auftritt beim 150.000-Dollar-Challenger in Salzburg (18 Uhr, live im sportkrone.at-Ticker). Er war viel besser drauf als nach seinem letzten Match bei den French Open. Wo der zweifache Paris-Finalist die siebente Erstrunden-Pleite in Folge kassierte.