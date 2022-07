I: Nach Absturz 7 Tage auf Felsvorsprung überlebt

Die Hoffnung, ihn lebend zu finden, ist nicht mehr allzu groß gewesen. Dennoch haben Einsatzkräfte in Italien unermüdlich weiter nach einem vermissten Wanderer aus Torreano gesucht, der bereits seit vergangenem Samstag auf dem Monte Matajur in der Region Friaul-Julisch Venetien als verschollen galt. Ein Vorbeiflug an einem Klettersteig am Samstagmorgen brachte schlussendlich Gewissheit: Der 31-Jährige lebt!