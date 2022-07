Im Sprint geschlagener Van Aert neuer Tour-Leader

Befürchtete Windkanten und damit Probleme für Topfavoriten blieben auf den 202 Kilimetern von Roskilde nach Nyborg mit Abertausenden Fans an den Straßen aus. Innerhalb der für die Zeitabstände bei Stürzen relevanten Drei-Kilometer-Marke kam es aber noch zu einem Massencrash, der etliche Fahrer wie Pogacar vom Sprinten abhielt. So machte sich ein reduziertes Feld den Sprint untereinander aus. In diesem sorgte Jakobsen nach dem Auftaktcoup von Lampaert für den nächsten Quickstep-Etappenerfolg.