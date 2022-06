Die Wikinger kommen! 99ers schlagen erneut zu

Die 99ers haben erneut am Eishockey-Transfermarkt zugeschlagen! Die Grazer verpflichten mit Tobias Fladeby nach Viktor Granholm erneut einen Norweger. Der 26-jährige Stürmer ist derzeit auch Teil der Nationalmannschaft, agierte dort zuletzt auch bei der WM. An der Seite der Olimb-Brüder sorgte er in der ersten Linie für den Klassenerhalt der Norweger. In der letzten Saison stand Fladeby in Schweden bei Tingsryds unter Vertrag. In der Allsvenskan (2. Liga) kam der Neo-Grazer auf 17 Tore und 18 Assists. Fladeby ist nach Goalie Nicolas Wieser sowie den Stürmern Granholm, Daniel Woger und Sam Antonitsch der fünfte Zugang der Steirer. Der Norweger freut sich auf seine neue Aufgabe: „Ich habe über die 99ers und die Stadt nur gute Sachen gehört. Ich möchte mich als Person und auf dem Eis bestens weiterentwickeln.“